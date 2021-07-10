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Кончаловский просто растоптал Быкова, берущего у него интервью. Красиво, изящно

Кончаловский просто растоптал Быкова, берущего у него интервью. Красиво, изящно

В «Собеседнике» несколько лет назад опубликовано интервью Андрея Кончаловского Дмитрию Быкову. Интересно и показательно.

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виктор масляев
Кончаловский всегда за любую но власть: сегодня Россия вымирает благодаря "оптимизации здравоохранения" - количество вирусологов за время Путина уменьшилось примерно в 10 раз
Лида Орлова
Ты что тут делаешь , везде пишешь комментарии против России , если плохо тебе здесь , конечно если ты здесь живёшь , уезжай подальше от России , воздух будет чище без таких как ты ....
Александр
Любая власть лучше безвластия.
виктор масляев
безвластия не бывает
Хариман Шифонский
Забейся в угол и рыдай в тишине, вымирающий.
Александр
Ещё как бывает.Анархия называется.
Виктор Гайдуков
Только таких как Вы, к сожалению, ничего не берёт, а толку от Вас России ждать не приходится, вредить и хаять Вы мастера.
анатолий андреев
Смени фамилию на Воняев!!
mark kapustin
Сергей Гре_в
Тут не о чем говорить - прибил жыда....
Геннадий Антоненко
Кончаловский - браво!
Natalia Нес
Мудро,умно,основательно....Браво!!!
Наталья Иванова
Всё правильно говорит Кончаловский. Но в фразе: "Я должен констатировать, к своему огорчению, что этот мировой порядок приходит к своему краху, и никакие рецепты спасения англо-саксонского мира уже не работают", я вместо "огорчения" написала бы "счастью"...
Наталья Иванова
Ната
Как-то всегда настороженно относилась к Кончаловскому. Но это интервью очччень мер... неприятному типу перевернуло мое отношение к Андрону.
Серый
Да,Кончаловский вызывает уважение.., особенно понравилось это.. Идеально точно! "Русская ментальность безгранично неприхотлива и лишена буржуазного накопительского инстинкта. Одной из главных проблем нашей Власти я вижу в том, что призыв к предпринимательству не рождает в русской душе немедленного желания бурной деятельности и разбогатеть.". Т.е. не деньги или их количество для русского главное.. У русских вообще другая миссия на этом свете..
Борис Осипов
Иван
быков писатель?
Лора Лора
Был писатель, да весь вышел, Тварь продажная!!!!!
кормчий
Жирному жидёнку пора прищемить цугундер !
Lev Konov
Не ожидал от Кончаловского - очень сильно и патриотично!
Алексей
Жирной свинье Зильбертруд, она же именуется "Быков", конечно, приятнее видеть Крым американским, а не российским.

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