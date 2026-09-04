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ЦБ зафиксировал снижение доли безнала на фоне роста спроса россиян на наличные

Банк России зафиксировал снижение доли безналичных операций в розничном обороте по итогам второго квартала 2026 года.

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