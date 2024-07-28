Полиция предупреждает: будьте осторожны с высокодоходными предложениями заработка в Интернете

Полиция призывает быть внимательными к сомнительным предложениям заработка через Интернет. Ранее похожая история произошла в Самаре - женщина потеряла более миллиона рублей после того, как начала следовать указаниям неизвестного в мессенджере.
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