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Крымская газета

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Село расцвело: чему радуются и на что жалуются жители Красного Мака Бахчисарайского района

Село расцвело: чему радуются и на что жалуются жители Красного Мака Бахчисарайского района

В прошлый раз «Крымская газета» приезжала в село около двух лет назад (№ 211 от 17.11.2023). Какие из проблем, названных местными жителями, были решены за это время? В замечательном месте живём Татьяна, местная жительница: – У нас дороги сделаны за последние годы, даже по некоторым отдалённым улицам.

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