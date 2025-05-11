Село расцвело: чему радуются и на что жалуются жители Красного Мака Бахчисарайского района

В прошлый раз «Крымская газета» приезжала в село около двух лет назад (№ 211 от 17.11.2023). Какие из проблем, названных местными жителями, были решены за это время? В замечательном месте живём Татьяна, местная жительница: – У нас дороги сделаны за последние годы, даже по некоторым отдалённым улицам.