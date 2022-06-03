Медведев назвал центры принятия решений в Киеве, по которым будет нанесён удар в случае применения Украиной установок HIMARS

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу решения США поставить на Украину ракетные системы, дальность которых зависит от применяемых боеприпасов и может составлять до 300, а то и до 500 км.
Популярные статьи
- Подразделения ВСУ выбиты из жилой застройки Северодонецка, наступление идёт с трёх направлений
- Россия ограничила поставки неона за рубеж, что способно вызвать немалые проблемы при производстве полупроводников
- Шольц и Макрон призвали президента РФ отпустить вышедших с завода «Азовсталь» украинских военных
Свежие комментарии