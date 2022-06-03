Военное обозрение

2 980 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Арестович историю плохо учил. Украина, искусственное образование из российских территорий. Возвращаем утраченное.Арестович: «Крым ...
  • Олег Севастопольский
    Очко треснет ,ляхудры.Сопите молча в свей ржачи псом политой !Польша, объединив...
  • Владимир
    Давно пора брать Одессу- бомбежкой ВКС и десантом с моря.Источник сообщил ...

Медведев назвал центры принятия решений в Киеве, по которым будет нанесён удар в случае применения Украиной установок HIMARS

Медведев назвал центры принятия решений в Киеве, по которым будет нанесён удар в случае применения Украиной установок HIMARS

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу решения США поставить на Украину ракетные системы, дальность которых зависит от применяемых боеприпасов и может составлять до 300, а то и до 500 км.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх