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Путин и Трамп поговорили час и наметили путь к прорыву по Украине

Путин и Трамп поговорили час и наметили путь к прорыву по Украине

  Президенты России и США провели телефонный разговор. Сегодняшняя беседа Владимира Путина и Дональда Трампа продолжалась ровно час и проходила в строго конфиденциальном формате.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя HotRS
HotRS

РосСМИ постоянно что-то придумывают. То "дух Анкориджа", то "наметили путь к прорыву по Украине" ...
Пора бы уже вернуться в реальность.

Профиль пользователя САША ЛЕПАЕВ
САША ЛЕПАЕВ

очередные грабли от Трампа сработали как и всегда на пять. опять президент поверил как и всегда. но это уже проходило со стороны Америки уже не один раз. и опять попался на ту же приманку. разве можно верить Трампу у него семь пятниц  в неделе. днем говорит о мире ночью Украине оружие и ракеты. со стороны Америки ничего не поменяется никогда.