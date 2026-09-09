Путин и Трамп поговорили час и наметили путь к прорыву по Украине

Президенты России и США провели телефонный разговор. Сегодняшняя беседа Владимира Путина и Дональда Трампа продолжалась ровно час и проходила в строго конфиденциальном формате.
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Пора бы уже вернуться в реальность.
очередные грабли от Трампа сработали как и всегда на пять. опять президент поверил как и всегда. но это уже проходило со стороны Америки уже не один раз. и опять попался на ту же приманку. разве можно верить Трампу у него семь пятниц в неделе. днем говорит о мире ночью Украине оружие и ракеты. со стороны Америки ничего не поменяется никогда.