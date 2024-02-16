Минюст США обвинил экс-информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена

Министерство юстиции Соединённых Штатов предъявило обвинение бывшему информатору Федерального бюро расследований (ФБР) Александру Смирнову в даче ложных показаний по делу о возможном участии американского президента Джо Байдена в деловых операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma.
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