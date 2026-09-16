Маркетплейсам могут запретить повышать комиссию российским продавцам

В случае принятия вступит в силу с 2027 года Министерство экономического развития подготовило проект регулирования платформенной экономики, текст которого размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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