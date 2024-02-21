Для двух крымских больниц закуплено оборудование на 3,4 миллиона рублей

В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение» в 2024 году в две медицинские организации Республики Крым поставлено 11 единиц оборудования.
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