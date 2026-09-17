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Царьград

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МОК утвердил Французские Альпы для Олимпиады 2030 года

МОК утвердил Французские Альпы для Олимпиады 2030 года

Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал Французские Альпы местом проведения зимних Олимпийских игр 2030 года.

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