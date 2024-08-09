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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Вторая Курская битва: вторжение ВСУ оголяет фронт на Донбассе – The Economist

Вторая Курская битва: вторжение ВСУ оголяет фронт на Донбассе – The Economist

По неожиданной операции Украины на территории Курской области еще мало что понятно, пишет журнал The Economist.

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Комментарии
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E
Ed
Грустно читать такие строки &quot;учитывая плату за транспортировку, выплачиваемую Киеву&quot; - Россия оплачивает Украине войну против себя. Договорняк наивысшая ценность. Неуклюжесть руководства боевыми действиями на уровне старших офицеров (Курск, Белогорск, Липецк тому доказательство)  удивляет, понятно почему проваливших наиважнейшие мероприятия в лучшем случае переводят на другую должность - договорняк требует сохранения своих участников, иначе он перестает существовать.
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