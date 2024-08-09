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Ed

Грустно читать такие строки "учитывая плату за транспортировку, выплачиваемую Киеву" - Россия оплачивает Украине войну против себя. Договорняк наивысшая ценность. Неуклюжесть руководства боевыми действиями на уровне старших офицеров (Курск, Белогорск, Липецк тому доказательство) удивляет, понятно почему проваливших наиважнейшие мероприятия в лучшем случае переводят на другую должность - договорняк требует сохранения своих участников, иначе он перестает существовать.