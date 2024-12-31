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Трамп: отказ Киева от территорий необходим для завершения конфликта к 2025 году

Трамп: отказ Киева от территорий необходим для завершения конфликта к 2025 году

Избранный президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине до 2025 года, требуя территориальных уступок от Киева.

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