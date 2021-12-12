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Россиянам дали рекомендации, как принимать решение о приобретении собаки

Россиянам дали рекомендации, как принимать решение о приобретении собаки

К приобретению собаки следует подходить со всей ответственностью. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости о том, что не стоит как не переоценивать, так и не недооценивать сложности в воспитании питомца.

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