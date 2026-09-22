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Администрация Надымского района проинформировала о наличии топлива на АЗС

Администрация Надымского района проинформировала о наличии топлива на АЗС

В Надымском районе 22 сентября почти все заправки обеспечены топливом, но есть ограничения на отпускаемый объем.

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