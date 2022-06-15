РОСБАЛТ

767 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Не пора ли одним ударом накрыть янки?Wall Street Journ...
  • Александр Кравченко
    Ну в общем и целом я с ним согласен. Его (да и меня тоже) учили,что в безвыходной ситуации-"лучше умереть стоя,чем жи...Кулеба: Некоторые...
  • Валера Девятьяров
    А Казахстан не искусственно созданное государство?Токаев назвал ДНР...

РБК: Объем IT-рынка в России к концу года может снизиться на 20%

РБК: Объем IT-рынка в России к концу года может снизиться на 20%

Российский IT-рынок по итогам 2022 года может потерять от 10% до 20% объема по сравнению с показателем прошлого года, пишет РБК со ссылкой на материалы аналитического центра TAdviser к новой редакции рейтинга 100 крупнейших IT-компаний в России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх