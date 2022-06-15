РБК: Объем IT-рынка в России к концу года может снизиться на 20%

Российский IT-рынок по итогам 2022 года может потерять от 10% до 20% объема по сравнению с показателем прошлого года, пишет РБК со ссылкой на материалы аналитического центра TAdviser к новой редакции рейтинга 100 крупнейших IT-компаний в России.
Российский IT-рынок по итогам 2022 года может потерять от 10% до 20% объема по сравнению с показателем прошлого года, пишет РБК со ссылкой на материалы аналитического центра TAdviser к новой редакции рейтинга 100 крупнейших IT-компаний в России.
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