Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Удачи и счастья Джону в жизни!!!Видео: Мужчина ре...
  • Irin Muliphein
    Какая милая собаченька. Главное, что она сама не стала обедом для какой-нибудь Собаки Баскервиллей😁Видео: Собаку выт...
  • Сергей Дмитриев
    , а накрыше - аэрофонари, через которые самотёком выходит воздух , охлаждённый над водой.Дом на скале: чем...

Видео: Находки, которые тысячи лет лежали во льду и отлично сохранились

Видео: Находки, которые тысячи лет лежали во льду и отлично сохранились

Останки вымершего древнего носорога, лоси во льду и мумия, пролежавшая в Альпах более 5 тысяч лет. Как вы думаете, где археологи находят артефакты прошлого в самом лучшем состоянии? Конечно же, во льдах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх