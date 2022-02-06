Видео: Находки, которые тысячи лет лежали во льду и отлично сохранились

Останки вымершего древнего носорога, лоси во льду и мумия, пролежавшая в Альпах более 5 тысяч лет. Как вы думаете, где археологи находят артефакты прошлого в самом лучшем состоянии? Конечно же, во льдах.
Популярные статьи
- Старик вырастил крысенка – но и представить не мог, что его питомец вскоре сослужит ему отличную службу
- Видео: Турист заметил в лесу странный камень, который раздувался и кричал
- Когда она привела в дом инвалида на коляске, ее никто не понял … Но даже у кота глаза полезли на лоб, когда он однажды залез парню под одеяло!
Свежие комментарии