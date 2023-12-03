Live Science: люди могут видеть призраков из-за особенности работы мозга

Клинический психолог и профессор Университета Южного Иллинойса (США) Стивен Хапп объяснил, что по одной из версий, люди могут видеть призраков из-за склонности человеческого мозга находить закономерности, в особенности человеческие фигуры и лица в плохо освещенных помещениях или неразборчивых фотографиях.
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