В Ставропольском крае полицейскими задержан приезжий гражданин, похитивший имущество почти на полмиллиона рублей

В дежурную часть городского отдела полиции с заявлением о краже обратилась жительница Ставрополя. Женщина рассказала, что, вернувшись домой, обнаружила пропажу десяти наименований ювелирных изделий, часов, планшета, двух смартфонов и деньги.
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