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Зарплаты выше офисных и технологии массово привлекают молодежь на производство

Зарплаты выше офисных и технологии массово привлекают молодежь на производство

Молодые специалисты все чаще выбирают работу в промышленности. Современные предприятия привлекают кадры высокими зарплатами, цифровыми технологиями и карьерными перспективами, рассказала председатель совета директоров АО ХК «СДС» Анастасия Горелкина.

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