Военкор Котенок: ВС РФ начали битву за город Курахово в ДНР

Вооруженные силы России начали наступление на новый город в рамках специальной военной операции. Это касается Курахово в Донецкой народной республике, куда, по предварительным данным, уже вошли российские войска, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.
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