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Стало известно о планах провести встречу G7 в Нью-Йорке 18 сентября

Стало известно о планах провести встречу G7 в Нью-Йорке 18 сентября

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран «большой семерки» (G7), в ходе которой также будет обсуждение ситуации на Украине, запланирована на 18 сентября на полях недели высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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