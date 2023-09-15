Стало известно о планах провести встречу G7 в Нью-Йорке 18 сентября

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран «большой семерки» (G7), в ходе которой также будет обсуждение ситуации на Украине, запланирована на 18 сентября на полях недели высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.