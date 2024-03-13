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Рыбу скормят россиянам – по низкой ли цене? Росрыболовство уже готовит план

Рыбу скормят россиянам – по низкой ли цене? Росрыболовство уже готовит план

В России разработан план мероприятий по продвижению и популяризации российской рыбной продукции. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе отчетного мероприятия ведомства в Общественной палате РФ.

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