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Как Россия производит самый дорогой металл в мире

Как Россия производит самый дорогой металл в мире

midjourney.com От двадцати семи до семидесяти миллионов долларов за один грамм -такова стоимость самого дорогого металла в мире, согласно разным источникам.

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