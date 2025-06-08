Как Россия производит самый дорогой металл в мире

midjourney.com От двадцати семи до семидесяти миллионов долларов за один грамм -такова стоимость самого дорогого металла в мире, согласно разным источникам.
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