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«В Америке или Бразилии, где половина населения темнокожие, больше расизма, чем в России! В Краснодаре, Москве или Петербурге на тебя никто не станет таращиться». Касинтура из «Динамо» Махачкала о расизме

– Есть мнение, что в России часто встречаются проявления расизма. – В Америке или Бразилии, где половина населения темнокожие, больше расизма, чем в России! Понятно, что люди бывают разные.

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