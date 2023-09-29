В Германии раскрыли секрет провала ВСУ AlexCoderВ Германии раскрыли секрет провала ВСУ AlexCoder Киевский режим рушится на глазах Руководство украинского государства продолжает хорохориться, однако большинству адекватных экспертов давно понятно, что песенка киевского режима спета.
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