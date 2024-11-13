Духовный глава Англиканской церкви ушёл в отставку на фоне скандала с растлением детей

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Новости дня за сегодня сообщают о том, что духовный лидер Англиканской церкви, Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, подал в отставку на фоне серьезного скандала, связанного с растлением детей.