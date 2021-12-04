Оригинальная закуска из ПЕЧЕНИ, достойна праздничного стола

Куриная печень очень полезна и питательна. Она прекрасно усваивается, и считается диетическим продуктом, который часто рекомендуют употреблять детям и беременным женщинам.
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