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Оригинальная закуска из ПЕЧЕНИ, достойна праздничного стола

Оригинальная закуска из ПЕЧЕНИ, достойна праздничного стола

Куриная печень очень полезна и питательна. Она прекрасно усваивается, и считается диетическим продуктом, который часто рекомендуют употреблять детям и беременным женщинам.

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