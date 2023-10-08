CNN: в США признали опасность новейшей российской ракеты «Буревестник»

Межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» с ядерной установкой, успешно прошедшую испытания в России, не способна перехватить ни одна система противовоздушной обороны, сообщается в эфире телеканала CNN.
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