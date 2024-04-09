Змеи проснулись раньше времени в 28 регионах РФ из-за погодных аномалий

В 28 российских регионах начался сезон активности змей, о чем сообщают «Известия». Змеи уже вышли из спячки в Марий Эл, Татарстане, Костромской, Волгоградской, Курганской, Кировской, Липецкой, Тамбовской областях, в Ивановской и Ростовской областях известно о нападениях пресмыкающихся на людей и животных.