Эван Родригес: «Кросби – лучший в мире. Играть с ним – одно удовольствие»

Форвард «Питтсбурга» Эван Родригес поделился мнением о травмированном Сидни Кросби. «Очевидно, что он лучший игрок мира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх