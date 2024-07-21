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Американский политолог указал на способность Трампа наладить внешнюю политику США

Американский политолог указал на способность Трампа наладить внешнюю политику США

Бывший президент США, кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом может «наладить» внешнюю политику Вашингтона в отношении Москвы и Пекина, а также изменить подход к украинскому конфликту.

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