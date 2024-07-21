Американский политолог указал на способность Трампа наладить внешнюю политику США

Бывший президент США, кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом может «наладить» внешнюю политику Вашингтона в отношении Москвы и Пекина, а также изменить подход к украинскому конфликту.
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