Театр абсурда
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Театр абсурда

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Какой будет Россия после окончания СВО: ждут ли нас «смутные времена»

Какой будет Россия после окончания СВО: ждут ли нас «смутные времена»

БлокнотРУ Некоторые региональные СМИ в последние дни сообщают, что на российских вокзалах начали проходить массовые проверки, что может говорить о подготовке крупных железнодорожных узлов к возвращению наших ребят, находящихся в зоне СВО.

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