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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Габриэль Дек усугубил травму левого плеча в матче за сборную Аргентины

Форвард мадридского « Реала » и сборной Аргентины Габриэль Дек усугубил травму левого плеча во второй четверти проигранного матча квалификации чемпионата мира против сборной Канады (92:97).

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