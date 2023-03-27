Энциклопедия Техники

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Изменят ли НОЦ ситуацию с развитием хайтек-отраслей и дефицитом квалифицированных специалистов в регионах

Изменят ли НОЦ ситуацию с развитием хайтек-отраслей и дефицитом квалифицированных специалистов в регионах

﻿﻿Изменят ли НОЦ ситуацию с развитием высокотехнологичных производств и нехваткой квалифицированных специалистов в регионах В Кузбассе растет спрос на технологии, разработанные для замены людей машинами во взрывоопасных зонах Относительно новым элементом в широком спектре российских программ, направленных на поддержку науки и технологий, являются 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

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