Изменят ли НОЦ ситуацию с развитием хайтек-отраслей и дефицитом квалифицированных специалистов в регионах

Изменят ли НОЦ ситуацию с развитием высокотехнологичных производств и нехваткой квалифицированных специалистов в регионах В Кузбассе растет спрос на технологии, разработанные для замены людей машинами во взрывоопасных зонах Относительно новым элементом в широком спектре российских программ, направленных на поддержку науки и технологий, являются 15 научно-образовательных центров мирового уровня.
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