ВЕСТИ КРЫМ

448 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Уже пора определиться.... "СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Крым обновил суточный максимум по количеству зараж...В Симферополе про...
  • Людмила Басаргина
    Да эту скорую якобы помощь не дождешься! У моей дочки была температура 39,2. Позвонила в скорую, а ей отвечают, мы на...В Крыму количеств...
  • Семенков Александр
    Да что вы волнуетесь? Полетит водопровод, сломают новое дорожное полотно. У нас, в России, к этому уже привыкли. ВСЁ ...Жители города Сак...

В Крыму жестко ответили на требования Украины

В Крыму жестко ответили на требования Украины

Россия не собирается выслушивать от Украины дилетантские советы в сфере здравоохранения. Об этом заявил крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя недавние требования, выдвинутые Киевом в адрес Москвы касательно Крыма и Донбасса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх