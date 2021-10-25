В Крыму жестко ответили на требования Украины

Россия не собирается выслушивать от Украины дилетантские советы в сфере здравоохранения. Об этом заявил крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя недавние требования, выдвинутые Киевом в адрес Москвы касательно Крыма и Донбасса.