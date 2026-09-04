Названы конкуренты полноразмерного кроссовера Tenet T9

Полноразмерному кроссоверу Tenet T9 придется делить российский рынок с Geely Monjaro, Chery Tiggo 9, GAC GS8, Jeland J8 и даже Exeed VX.
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