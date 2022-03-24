Телеканал "КРЫМ 24"

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Глава Крыма назвал циничным решение НАТО провести саммит в годовщину бомбардировок Югославии

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал циничным решением провести внеочередной саммит НАТО 24 марта - в годовщину начала бомбардировок Югославии.

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