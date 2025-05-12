Алексей Тан

Напряженное лицо Пашиняна на параде Победы объяснили в Сети======================================= У Лукавого... рожа не менее угрюмая!!..... НО! изюминка здесь в ДРУГОМ!!!.... как в 1945-ом!... при подписания капитуляции... ФРАНЦУЗЫ, англичане и американцы, стояли в месте... немцы отдельно и Русские НАПРОТИВ!... ТАК и ЗДЕСЬ!... Лукавого и армянина, посадили РЯДОМ!! (только казаха не хватает).... и ни чего общего с РОССИЕЙ (с Русскими)... и с Союзниками России... они НЕ ИМЕЮТ.