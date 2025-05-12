Военного расчета армянских военных для марша по Красной площади премьер Армении не привез.
Напряженное лицо Пашиняна на параде Победы объяснили в Сети
Комментарии
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Алексей Тан
Напряженное лицо Пашиняна на параде Победы объяснили в Сети======================================= У Лукавого... рожа не менее угрюмая!!..... НО! изюминка здесь в ДРУГОМ!!!.... как в 1945-ом!... при подписания капитуляции... ФРАНЦУЗЫ, англичане и американцы, стояли в месте... немцы отдельно и Русские НАПРОТИВ!... ТАК и ЗДЕСЬ!... Лукавого и армянина, посадили РЯДОМ!! (только казаха не хватает).... и ни чего общего с РОССИЕЙ (с Русскими)... и с Союзниками России... они НЕ ИМЕЮТ.
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22 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Да они оба пересрались , пообзывали друг друга, а Путин хотел их помирить, вот и посадил вместе.... Да видать не судьба.
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20 час.
Yuriy Garutsa
Больше и поговорить не о чем? Только армяне на уме?
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8 час.
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