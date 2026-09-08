Copper Hits All-Time-High As Physical Economy Reprices Scarcity Copper futures in London reached a record high on Tuesday as expectations of US tariffs drew record volumes from the seaborne market into US warehouses, tightening availability elsewhere despite subdued demand.
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