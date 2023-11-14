Россию решили отключить от международной авиационной доменной зоны

Российским авиакомпаниям решили закрыть доступ к международной авиационной доменной зоне .aero. Ее администратор — швейцарская SITA — с 10 ноября прекратила оказывать клиентам из России услуги по регистрации и продлению доменов в этой зоне.
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