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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Россию решили отключить от международной авиационной доменной зоны

Российским авиакомпаниям решили закрыть доступ к международной авиационной доменной зоне .aero. Ее администратор — швейцарская SITA — с 10 ноября прекратила оказывать клиентам из России услуги по регистрации и продлению доменов в этой зоне.

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