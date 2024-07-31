Конор Макгрегор едва не сел в тюрьму за гонки по Дублину на Bentley

Ирландский боец Конор Макгрегор едва избежал тюрьмы за серию опасных дорожных нарушений в Дублине. Он проехал на красный свет с превышением скорости, практически спровоцировав ДТП, полиция гналась за звездой ММА со скоростью 160 км/ч, сообщает Irish Mirror.
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