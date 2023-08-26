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Беллингем – первый после Роналду игрок с 4 голами в 3 стартовых матчах Ла Лиги

Беллингем – первый после Роналду игрок с 4 голами в 3 стартовых матчах Ла Лиги

Вчера Беллингем забил победный гол в матче 3-го тура Ла Лиги против «Сельты» (1:0). Он забил во всех трех матчах Ла Лиги, у него 4 гола и результативная передача.

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