Вместо второго плена - последняя встреча в лесу: Что известно о ликвидации командира "Азова"*

Несколько дней назад стало известно о ликвидации командира террористического батальона "Азов"* - первая встреча националиста с русской армией случилась 2 года назад в Мариуполе, когда его взяли в плен, последняя встреча случилась в лесу.
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