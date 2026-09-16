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Провальная путина и икорный ажиотаж: почему красная икра в 2026 году бьет ценовые рекорды

Провальная путина и икорный ажиотаж: почему красная икра в 2026 году бьет ценовые рекорды

Лососевая путина 2026 года на Дальнем Востоке, и в особенности на Камчатке, завершилась с исторически низкими показателями, что создало предпосылки для рекордного подорожания красной икры к новогодним праздникам.

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