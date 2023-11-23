Щедрое костеприимство: новая медицинская биокерамика не вызовет отторжения

Дальневосточные ученые создали уникальный керамический материал для имплантатов. Он обладает антибактериальными свойствами и обеспечивает активацию роста костной ткани, а также способствует естественному заживлению дефектов.
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