Вениамин Смехов с теплом и огоньком вспоминает Юрия Любимова в новом подкасте на Первом

Представьте: почти пятьдесят лет бок о бок с одним из самых ярких режиссеров XX века. Именно столько Вениамин Смехов был связан с Юрием Любимовым – и теперь он готов поделиться этими сокровищами с нами в новом выпуске своего авторского подкаста «Сказки старого Атоса».