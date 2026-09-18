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FiNE NEWS

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Вениамин Смехов с теплом и огоньком вспоминает Юрия Любимова в новом подкасте на Первом

Представьте: почти пятьдесят лет бок о бок с одним из самых ярких режиссеров XX века. Именно столько Вениамин Смехов был связан с Юрием Любимовым – и теперь он готов поделиться этими сокровищами с нами в новом выпуске своего авторского подкаста «Сказки старого Атоса».

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