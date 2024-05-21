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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирующий трейлер Assassin's Creed Shadows собрал рекордное для серии количество ди...

Анонсирующий трейлер Assassin's Creed Shadows собрал рекордное для серии количество ди...

Анонсирующий трейлер Assassin's Creed Shadows собрал рекордное для серии количество дизлайков, но предзаказам это не мешаетФанаты Assassin’s Creed мечтали о переносе событий серии в Японию годами, однако анонс Assassin’s Creed Shadows был встречен немалым количеством негативных реакций.

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