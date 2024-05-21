Анонсирующий трейлер Assassin's Creed Shadows собрал рекордное для серии количество ди...

Анонсирующий трейлер Assassin's Creed Shadows собрал рекордное для серии количество дизлайков, но предзаказам это не мешаетФанаты Assassin’s Creed мечтали о переносе событий серии в Японию годами, однако анонс Assassin’s Creed Shadows был встречен немалым количеством негативных реакций.
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