Анонсирующий трейлер Assassin's Creed Shadows собрал рекордное для серии количество ди...

Анонсирующий трейлер Assassin's Creed Shadows собрал рекордное для серии количество дизлайков, но предзаказам это не мешаетФанаты Assassin’s Creed мечтали о переносе событий серии в Японию годами, однако анонс Assassin’s Creed Shadows был встречен немалым количеством негативных реакций.