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Татар-информ

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Врач из Татарстана за полтора месяца провел в Рубежном более 50 операций

Врач из Татарстана за полтора месяца провел в Рубежном более 50 операций

Хирург из РКБ Татарстана Амир Косими работает в многопрофильной больнице Рубежного более полутора месяцев.

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