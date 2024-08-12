Про своё и чужое, или о детоцентризме обыкновенном

Майя Maja

Согласна с автором статьи полностью. Остается только добавить - когда ребенка воспитывают вне границ, всегда есть опасность. Любить ребенка – это значит не только позволять все, что ему хочется, но также устанавливать для него границы дозволенного. А если ребенку все позволяют, все разрешают, в первую очередь разрушается его собственное чувство Я. Границы позволят выстроить ряд взаимоотношений: любовь – ненависть, можно – нельзя, хочу – не хочу. Это формирует чувство идентичности. Если этого не будет, то ему в будущем, вне семьи, в социуме будет сложно выстраивать отношения с другими людьми. В психологии воспитания есть два главных критерия для воспитателя, родителя. Во-первых, должно быть целенаправленное воспитание – что я хочу от этого ребенка. Второе – воспитывать на собственном примере. Всем понятно, что в ситуациях, когда ребенок воспитывается в атмосфере вседозволенности, проблема не в ребенке, а в родителях. Есть понятие границы – собственной границы, границы окружающих. Человек, который умеет правильно пользоваться своими границами, никогда не нарушит чужие границы. Этому обучают прежде всего родители.