Вне зоны доступа: Хабаровский край, озеро Амут

Как всегда Миша Ронкаинен выбирает не самый простой маршрут: из Хабаровска на водном трамвайчике до острова Чумка, оттуда — на ночном поезде в Комсомольск-на-Амуре, затем автостопом — до тайги, где за сопкой прячется заветное озеро.