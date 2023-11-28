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Телеканал «Моя Планета»

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Вне зоны доступа: Хабаровский край, озеро Амут

Вне зоны доступа: Хабаровский край, озеро Амут

Как всегда Миша Ронкаинен выбирает не самый простой маршрут: из Хабаровска на водном трамвайчике до острова Чумка, оттуда — на ночном поезде в Комсомольск-на-Амуре, затем автостопом — до тайги, где за сопкой прячется заветное озеро.

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